Kankermedicijnen uit afgekeurde Chinese fabriek

Nederlandse patiënten hebben in 2016 medicijnen voor chemotherapie gekregen uit een fabriek in China die door de Europese inspectie was afgekeurd. Inspecteurs hadden in de fabriek een ernstig risico geconstateerd op vervuiling van de producten, meldt de televisierubriek Zembla.

Twintig grondstoffen voor in Nederland gebruikte medicijnen kwamen uit de fabriek. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) haalde 18 grondstoffen uit de handel, maar stond de andere twee toe bij gebrek aan een alternatief.

De achtergrond hiervan is dat vrijwel alle grondstoffen voor dergelijke medicijnen tegenwoordig uit Chinese fabrieken komen (90 procent van de wereldwijde productie).

Rug tegen de muur

Zembla meldt dat de inspectie in het bovenstaande geval met de rug tegen de muur stond. De twee verdachte grondstoffen bleven gebruikt worden, tot na een jaar een alternatief was gevonden. Volgens de inspectie moest uit twee kwaden worden gekozen, doorgaan met het middel met de twee producten of het tijdelijk niet meer beschikbaar stellen.

Nederlandse patiënten en artsen zijn over het geval niet geïnformeerd, bleek uit navraag bij de inspectie. Die wil ook niet zeggen om welke merken het ging en welke fabrikanten de grondstoffen op de markt brachten.

De twee grondstoffen die gebruikt werden voor de medicijnen voor chemotherapie zijn niet getest door de Nederlandse inspectie, maar door de Chinese fabrikant zelf.

Onbekend is of patiënten aan een gevaar zijn blootgesteld. Ook hun aantal is onbekend.