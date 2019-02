Kamer wil 'anti-vaxxers' overtuigen met foto's van ziektes of gesprek met de huisarts

De Tweede Kamer wil dat er meer gebeurt om het aantal ingeënte kinderen te vergroten. Als minimaal 95 procent van de Nederlandse kinderen is ingeënt tegen ernstige ziekten is de kans op verdere besmetting vrijwel nul. De afgelopen jaren is de vaccinatiegraad is gedaald tot ongeveer 92 procent.

Het kabinet wil ouders overtuigen via een gesprek met speciaal opgeleide werknemers van het consultatiebureau. Ook gaat een speciaal team op sociale media actief reageren op onzinverhalen over de mogelijke gevaren van inentingen. De groep ouders die gelooft dat inenten gevaarlijk is, dodelijk kan zijn en ook autisme kan veroorzaken, groeit.

Gesprek met huisarts

De Tweede Kamer is het eens met de plannen van het kabinet, maar wil dat er meer gebeurt. In een debat vandaag over vaccinatie in Nederland komen partijen daarom met een aantal eigen ideeën.

Zo vindt coalitiepartij ChristenUnie dat ouders die niet van plan zijn hun kind te vaccineren in contact gebracht moeten worden met hun huisarts. De partij denkt dat een huisarts vertrouwen uitstraalt en lastige vragen over mogelijke bijwerkingen en de werkzaamheid van het vaccin kan beantwoorden. "Bij weigerouders is het wantrouwen groot tegenover de overheid en het consultatiebureau", zegt Kamerlid Dik-Faber. "Ik denk dat een arts ze wel kan overtuigen."