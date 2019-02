Na maanden bellen geeft NASA het op: Marsrover Oppy is niet meer

Na maanden wachten op een signaal heeft NASA de Marsrover Opportunity opgegeven. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie bekendgemaakt nadat een allerlaatste poging om contact te maken was mislukt. Gisteren was het laatste computercommando naar de robotwagen gestuurd.

Opportunity was sinds 2004 actief op Mars, veel langer dan de geplande missieduur van 90 dagen. Tijdens een grote stofstorm op de planeet vorig jaar werd de rover in slaaptoestand geschakeld. Nadat het stof was neergedaald, werden er meer dan 830 commando's verstuurd. Maar het lukte niet meer om 'Oppy' weer aan de gang te krijgen. Waarschijnlijk kon de rover niet genoeg stroom meer opwekken omdat zijn zonnepanelen met stof zijn bedekt.

Emotioneel moment

Gisteren werd de laatste poging gedaan om het wagentje te laten ontwaken. Voor veel medewerkers die jaren betrokken waren bij de missie was het een emotioneel moment. Met het laatste commando werd ook het nummer I'll be seeing you van Billie Holiday meegestuurd.

Tijdens een persconferentie waarin bekend werd gemaakt dat het echt voorbij was voor Opportunity, reageerden wetenschappers vandaag vooral dankbaar. De rover heeft een grote bijdrage gegeven aan het Marsonderzoek. De rover stuitte onder meer op bewijs voor het waterrijke verleden van de planeet.