Zoon Jeroen is al jaar vermist: 'Instanties zien gewoon iemand die niet betaalt'

"Zijn huis is inmiddels ontruimd, omdat er geen huur werd betaald." Aag leeft al een jaar met de vraag waar haar zoon Jeroen is. Ze is verdrietig, maar loopt sinds de vermissing ook tegen allerlei praktische problemen aan. "In no-time heb je een hoge schuld."

De 31-jarige Jeroen de Wit uit Leimuiden verdween in februari vorig jaar. En omdat je voor de wet alleen levend of dood bent, blijven de diverse instanties gewoon facturen sturen. "Al vrij snel lagen er in de brievenbus onbetaalde rekeningen", zegt moeder Aag in het NPO Radio 1-programma Nieuws & Co. "Van het ziekenfonds, de huur van het huis, telefoonrekeningen, de autoverzekering."

De Kamercommissie Justitie en Veiligheid heeft vandaag gesproken over de problemen die deze achterblijvers ervaren. Minister Sander Dekker zegt dat hij wil bekijken hoe bij de procedures rond vermiste mensen meer rekening hiermee kan worden gehouden.

Een inkomen heeft de vermiste Jeroen niet meer. "Nee", zegt Aag. "Want zijn salaris is wel direct gestopt." Het leidt voor haar tot grote problemen. Zowel praktisch, als financieel. Jeroen is bijvoorbeeld nog steeds verzekerd bij zijn zorgverzekeraar, terwijl de premie niet meer wordt betaald.