Onrust in Surinaamse financiële wereld na ontslag bankpresident

Er heerst onrust in de financiële wereld van Suriname nadat de topman van de Centrale Bank (CBvS) door president Bouterse is ontslagen. De gouverneur van de bank, Glenn Gersie, kreeg dinsdagavond te horen dat hij het veld moest ruimen 'na een gesprek over het functioneren van de monetaire autoriteit,' zoals het in een officieel persbericht werd omschreven. Een nadere toelichting op het ontslaggesprek bleef uit.

Het ontslag van de topman komt als een donderslag bij heldere hemel, omdat de regering de afgelopen week hardnekkig ontkende dat Gersie weg zou moeten. De geruchten die daarover al geruime tijd de ronde deden werden door onder anderen minister Hoefdraad van Financiën in krachtige termen afgedaan als 'stemmingmakerij', 'leugens', 'gossip' en 'fake nieuws'.

Onder leiding van Gersie is de koers van de Surinaamse dollar de afgelopen twee jaar tot rust gekomen. De Surinaamse regering liet zich daar regelmatig op voorstaan en probeerde ermee aan te tonen dat het met de economie steeds beter ging.

Het ontslag van Gersie komt twee weken na dat van de directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank.

Geldpers aanzetten

Het is nog niet bekend wie Gersie gaat opvolgen, maar vermoed wordt dat het een vertrouweling van Bouterse wordt. Het staatshoofd lijkt met de personele wijzigingen meer greep te willen krijgen op de financiële wereld.

Financiële deskundigen vrezen voor het aanzetten van de geldpers. Een dag voor het ontslag van Gersie waarschuwde de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, Winston Ramataursing, nog voor een mogelijk ingrijpen door de regering bij de onafhankelijke bank.

Hij wees op de rol van 'onafhankelijke hoedster' die de Centrale Bank moet blijven spelen. Ramataursing vreest dat politieke bemoeienis in een tijd van economische problemen inderdaad zal leiden tot het drukken van extra geld en dus tot inflatie.

Hoge prijs

De oppositiepartijen in het parlement hebben een spoeddebat aangevraagd over de ingreep en waarschuwen de Surinaamse bevolking voor de "desastreuze gevolgen" ervan. De grootste oppositiepartij VHP schrijft in een verklaring dat het wegsturen van Gersie te maken heeft met de verkiezingen van volgend jaar.

"Met de verkiezingen van mei 2020 in zicht is het duidelijk dat de regering iemand op de post van governor wil plaatsen die kennelijk bereid is om, net als bij de vorige verkiezingen, de overheid meer geld te geven en eventueel monetair te financieren," schrijft de VHP. "Het volk zal daarna weer een hoge prijs betalen. Het scenario is duidelijk, want anders haal je een goed presterende governor niet weg. Volk van Suriname, let op je zaak!"

Ook de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) maakt zich zorgen over de ingreep van de regering. "Gelet op de fragiele financiële situatie in het land heeft Suriname op dit moment rust en stabiliteit nodig. Governor Gersie zorgde daarvoor," aldus de VSB.

Als een bom

"Het ontslag van de Governor is ingeslagen als een bom," zegt vakbondsvoorzitter Robby Berenstein. "De heer Gersie heeft maandagavond tegenover het personeel de geruchten over zijn mogelijk vertrek ontzenuwd en zijn werknemers gerustgesteld, 24 uur later blijkt hij te moeten vertrekken." Ook Berenstein vreest dat dit ten koste gaat van de stabiliteit van de Surinaamse economie en de Surinaamse dollar minder waard zal worden.