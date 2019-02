Migrantenschip Sea-Watch 3 nog twee weken aan de ketting in Italië

Het migrantenschip Sea-Watch 3, van de gelijknamige Duitse particuliere reddingsorganisatie, blijft nog twee weken aan de ketting in de haven van de Italiaanse plaats Catania.

De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dat bepaald, nadat er deze week op verzoek van de Italiaanse overheid inspecties zijn verricht. De Italiaanse inspectie was technische mankementen tegengekomen, en nodigde de Nederlandse inspectie uit daarnaar te komen kijken. Het schip vaart onder Nederlandse vlag.

De ILT heeft naast de technische mankementen ook gekeken naar de leefomstandigheden op het schip, omdat er regelmatig en langdurig groepen migranten mee worden vervoerd. Binnen twee weken is het rapport klaar. "Op basis daarvan bepalen we wat er verder nodig is", zegt een woordvoerder van de ILT.

Niet aan land

De Sea-Watch 3 is bekend van verschillende situaties waarbij het schip migranten had opgepikt uit de Middellandse Zee die vervolgens niet aan land mochten in Malta en Italië. Op 29 januari oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat Italië niet verplicht was een groep van 47 migranten aan land te laten komen. Andere Europese landen namen ze uiteindelijk op.

Tussen Italië en Nederland ontstond discussie over het schip. Volgens Italië is Nederland als vlaggenland verantwoordelijk voor de migranten. Maar volgens het kabinet is dat niet zo. Een vlaggenstaat is niet verplicht een veilige haven voor de Sea-Watch 3 te organiseren, zei staatssecretaris Harbers.