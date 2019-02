Twee mannen opgepakt dumpen bestelbus vol drugsafval in woonwijk

De politie heeft vanochtend twee mannen (20) uit Eindhoven opgepakt in het onderzoek naar het dumpen en in brand steken van een bestelbus vol synthetisch drugsafval in een woonwijk in Eindhoven.

Vorig jaar oktober brandde in de Offenbachlaan in het zuidwesten van Eindhoven een bestelbus vol met chemicaliën volledig uit. Bij de brand kwam zeer gevaarlijk zoutzuurgas vrij.

Het voertuig stond dicht bij een flat. Die nacht werden zeker twaalf woningen ontruimd en ongeveer twintig bewoners mochten niet naar huis.

Chemisch drugsafval gelekt

De avond voor de brand werd in de Offenbachlaan ook al een voertuig vol chemisch drugsafval gevonden. Die vrachtwagen stond niet in brand, maar uit het voertuig lekten wel chemicaliën.

De twee Eindhovenaren werden in hun woningen in de wijk Gestel gearresteerd. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de dumping van het chemisch afval, het stelen van de bestelbussen en het vervuilen van grond, schrijft Omroep Brabant. De twee zitten vast voor verder onderzoek.