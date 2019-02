Zeker 27 doden bij aanslag op Iraanse Revolutionaire Garde

Bij een aanslag in het zuidoosten van Iran zijn zeker 27 leden van de Revolutionaire Garde om het leven gekomen. Nog eens twintig anderen zouden gewond zijn geraakt. Volgens NOS-correspondent Thomas Erdbrink gaat het om een zelfmoordaanslag. Een wagen vol explosieven reed in op een bus met soldaten van de elite-organisatie.

De aanslag vond plaats op de weg tussen de plaatsen Zahedan en Khash. In deze regio bij de Pakistaanse en Afghaanse grens zijn veel extremisten en drugssmokkelaars actief. De bomaanslag is opgeëist door de soennitische militante groepering Jaish al Adl. De groepering zegt op te komen voor de Beloetsjen, een minderheid die in dat gebied woont.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de aanslag op de gardisten zal vergelden. De Revolutionaire Garde is een ideologische, militaire organisatie die 40 jaar geleden na de Iraanse revolutie is opgericht.

De Garde heeft veel macht en wordt gezien als de bewaker van het sjiitische regime. De eenheid heeft een eigen geheime dienst. Ook 'gewone' dienstplichtigen maken deel uit van de Revolutionaire Garde.