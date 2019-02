Duitsland pakt twee voormalig geheim agenten Assad op

In Duitsland zijn twee oud-medewerkers van de Syrische geheime dienst opgepakt. Het gaat om de 56-jarige Anwar R. en de 42-jarige Eyad A. Ze zijn gisteren door politie in Berlijn en Rijnland-Palts aangehouden.

De twee worden verantwoordelijk gehouden voor de marteling van duizenden Syriërs en twee gevallen van moord. Als het tot een rechtszaak komt, dan zou het de eerste keer zijn dat hooggeplaatste medewerkers van het Assad-regime zich voor hun daden moeten verantwoorden.

Martelingen

Anwar R. was volgens het Openbaar Ministerie van 2011 tot 2012 hoofd van de 'onderzoeksafdeling' in een gevangenis in Damascus. Vanaf het begin van de opstand tegen president Assad werden demonstranten en andere critici van de regering daarnaartoe gebracht en gemarteld.

R. gaf als leider van de afdeling opdracht tot deze martelingen. Volgens het OM in Duitsland heeft hij zich daarmee schuldig gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Hij zou ook hebben meegeholpen aan de folteringen.

Moord

De andere verdachte, Eyad A., werkte in de zomer van 2011 bij een controlepost in de Syrische hoofdstad. Zijn taak was het om deserteurs, demonstranten en andere dissidenten op te pakken.

Onder A.'s toezien werden dagelijks honderd mensen naar de gevangenis van Anwar R. afgevoerd, daar ondervraagd en gemarteld. Eyad A. wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op twee mensen en de marteling van minstens 2000 mensen.

De twee verlieten Syrië in 2012. Het is niet duidelijk sinds wanneer ze in Duitsland zijn en of ze als vluchtelingen hierheen zijn gekomen.

Meer onderzoeken

Het onderzoek van het Duitse OM naar Assad-handlangers loopt al langer. Mede door getuigenverklaringen van slachtoffers is het tot de arrestaties gekomen.

De organisatie die de slachtoffers begeleidt, ECCHR, noemt het een stap in de goede richting. "Dit laat zien dat Duitsland het vervolgen van daders serieus neemt, dat ze er niet van uit kunnen gaan onbestraft te blijven", zegt een woordvoerder.

Het OM heeft nog zo'n twintig andere onderzoeken lopen naar voormalige Assad-aanhangers die in Duitsland zouden zijn.