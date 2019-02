Vrouwtjesgorilla dood in Artis

In dierentuin Artis is een van de westelijke laaglandgorilla's doodgegaan. Sindy (33) kampte met een zware ontsteking, die haar uiteindelijk fataal is geworden.

De oorzaak van de ontsteking wordt nog onderzocht. Uit autopsie is in ieder geval gebleken dat zij niet te redden zou zijn geweest.

Medisch toezicht

Sindy stond al langer onder toezicht van een medisch team, omdat ze af en toe minder alert was dan gebruikelijk. Het veterinaire team van Artis werd daarbij ondersteund door specialisten van het OLVG-ziekenhuis. Binnenkort zou ze uitgebreid worden onderzocht.

Sindy kreeg in totaal zes jongen, waarvan drie in Artis. Twee van de mensapen wonen nog steeds in de Amsterdamse dierentuin. De jongste, Shae, is drie jaar oud.

Westelijke laaglandgorilla's

Westelijke laaglandgorilla's zijn als diersoort ernstig bedreigd. De soort leeft van nature in bosrijke gebieden in Centraal-Afrika, maar door houtkap wordt hun leefgebied steeds kleiner en raakt meer versnipperd. Ook wordt er op de dieren gejaagd om hun vlees.

In het wild worden westelijke laaglandgorilla's gemiddeld 35 tot 40 jaar. In dierentuinen ligt het gemiddelde op 47 jaar.

Artis doet mee aan het Europese fokprogramma voor de westelijke laaglandgorilla. Na het overlijden van Sindy telt de groep in Artis nog negen dieren: een zilverrug, twee volwassen apinnen, vijf jonge mannetjes en een jong vrouwtje.