Een jaar Holleederproces: de rode draad van de soap

Urenlang ging het deze week weer over hem op televisie: Willem Holleeder. Hij vormde het oog van wéér een mediastorm.

Inmiddels komt de strafeis tegen 's lands bekendste verdachte in zicht. Vanaf morgen zet het Openbaar Ministerie op rij welk bewijs er tegen hem ligt en welke straf hij zou moeten krijgen. Een bepalend moment in de mediagevoelige soap die de zaak-Holleeder is geworden.

Een jaar geleden begon het proces tegen de 60-jarige verdachte. Willem Holleeder "demythologiseren" was de inzet van het Openbaar Ministerie. Laten zien dat hij geen knuffelcrimineel is, maar een ordinaire afperser en moordenaar.

De verdediging probeerde het tegenovergestelde: aantonen dat hij niet de boeman is die inmiddels van hem is gemaakt. Zijn vermeende slachtoffers zaten zo diep in het criminele milieu dat heel veel anderen verantwoordelijk zouden kunnen zijn geweest voor hun dood, luidde de boodschap van de advocaten.

Maar misschien nog wel hun belangrijkste missie was duidelijk maken dat de voornaamste getuigen tegen Willem Holleeder, zijn zussen Astrid en Sonja, niet te vertrouwen zijn.

Tijdens een van de ruim vijftig zittingsdagen gaf Astrid toe dat ze in het verleden inderdaad heeft gelogen, toen ze zelf verdachte was in een politieonderzoek. Nu lag dat anders, zei ze. Als getuige sprak ze de waarheid. "Dat zweer ik op mijn kind en kleinkinderen." Holleeder: "En ik zweer op alle kinderen van de wereld dat jij een leugenaar bent."

Ruzie

Er werd een hoop geruzied in de rechtszaal. "Een psychopaat", noemde Astrid haar broer. "Een gluiperd", noemde Willem zijn zus. De rechtbankvoorzitter vergeleek hen met bekvechtende kinderen op de achterbank van de auto.

Emotie was er ook, met name bij Astrid, die haar getuigenis zag als "het ultieme verraad". Ondanks alles claimde ze nog om haar broer te geven. Snikkend zei ze: "Ik ben mijn hele leven gewend geweest om te houden van mensen die ik niet aardig vind."

De dagen dat de zussen kwamen getuigen, trokken buitengewoon veel bekijks. 'Holleeder-toeristen' die zeker wilden zijn van een plekje in de zittingszaal, stonden soms al in het holst van de nacht voor de deur van De Bunker, de extra beveiligde rechtszaal in Amsterdam-Osdorp.