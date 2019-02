Bankiers en verzekeringsmensen voor de klas om lerarentekort te verhelpen

In het onderwijs is er een schreeuwend tekort aan leraren. In de financiële sector verdwijnen steeds meer banen. Maar er vinden maar weinig bankiers en verzekeringsmensen een nieuwe baan in het onderwijs. De bank- en verzekeringssector sluit daarom een convenant met minister Arie Slob van Onderwijs, samen met lerarenopleidingen en werkgevers in het basis- en voortgezet onderwijs. "Aan de slag voor de klas" heet het.

Het convenant wil belemmeringen voor een overstap naar het onderwijs wegnemen. Opleiding en omscholing kan beter afgestemd worden, zodat het afstuderen sneller gaat. Daarnaast komt er meer oriëntatie en begeleiding. Ook moet er beter beter inzicht komen in de financiële gevolgen van een overstap van de bank naar de klas.

In de financiële sector zijn de afgelopen 15 jaar bijna 40.000 banen verdwenen. De financiële crisis heeft banken verkleind en op de schop genomen, de automatisering en digitalisering deed de rest. Bankfilialen zijn gesloten en dus veel baliemedewerkers verdwenen. Binnen de banken en verzekeraars is werk verschoven naar ict.

Tekort

Het tekort aan leraren in basisonderwijs en het voortgezet onderwijs loopt de komende vijf jaar op naar meer dan 5000: 4200 fte in het basisonderwijs, 1000 in het voortgezet onderwijs.

Bij uitzendconcern Randstad worden jaarlijks 1000 tot 1500 boventallige bankmedewerkers naar een andere baan begeleid. Een derde vindt ander werk in de financiële sector, en een op de vijf komt terecht bij zakelijke dienstverleners.

Slechts enkele tientallen stappen in het onderwijs. De belangrijkste reden dat de onderwijs niet trekt zit vooral in salarisverschil en de tijd die het duurt tijd voordat de vereiste onderwijsgraad gehaald is.

Bankmedewerkers blijven volgens het UWV langer dan gemiddeld in een ww-uitkering hangen, wellicht omdat lang in eenzelfde sector werken de overstap naar een heel andere sector in de weg staat.