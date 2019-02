Thailand laat voetballer Hakeem al-Araibi vrij. Hij wordt niet uitgezet naar Bahrein. Dat land had een uitleveringsverzoek uitstaan naar Araibi, maar heeft dat volgens een Thaise beambte nu weer ingetrokken.

De 25-jarige Araibi kwam in 2014 als politiek vluchteling uit Bahrein naar Australiƫ, waar hij voetbalt bij een club in de tweede divisie. In november werd hij in Thailand opgepakt terwijl hij op huwelijksreis was, en zat sindsdien vast.

De Australische overheid, wereldvoetbalbond FIFA en verschillende voetbalprofs hebben kritiek geuit op zijn aanhouding.

Gemarteld

Araibi speelde in het nationale elftal van Bahrein. Hij vluchtte uit het land nadat hij was aangeklaagd in verband met protesten tegen de regering tijdens de Arabische Lente in 2011. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch is hij gemarteld. Bahrein stelt dat hij een politiebureau heeft vernield. Araibi ontkent dat.

De voetballer werd aangehouden omdat hij gezocht werd via Interpol. Hoewel dat internationale opsporingsbevel rond zijn aanhouding werd ingetrokken, kon hij volgens de Thaise autoriteiten niet meer worden vrijgelaten. Een eenmaal begonnen rechtsprocedure kon volgens Thailand niet zomaar worden afgebroken.

Die procedure zou op zijn vroegst in juni worden afgerond, tenzij Bahrein zijn uitleveringsverzoek zou intrekken. Waarom dat is gebeurd, is nog niet bekendgemaakt.