Tachtig extra Rotterdamse boa's krijgen meer opsporingsbevoegdheden

Rotterdam gaat meer handhavers van Stadsbeheer extra opsporingsbevoegdheden geven om overlast op straat aan te pakken. Tachtig bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) mogen straks bekeuringen uitschrijven voor tien strafbare feiten

Momenteel hebben zo'n veertig Rotterdamse boa's deze bevoegdheden maar het college breidt dit aantal uit tot 120. Het is de bedoeling dat deze handhavers zich vooral richten op strafbare feiten die met overlast samenhangen.

Volgens wethouder Bert Wijbenga (VVD) kan het aantal handhavers met extra opsporingsbevoegdheden nog verder groeien. Een voordeel is dat de politie hierdoor ontlast wordt. "De politie krijgt meer capaciteit voor andere zaken die we ook belangrijk vinden", zegt hij.

Leefbaarheid

De handhavers worden door het stadhuis aangestuurd. "Samen met de burgemeester bespreken we de strategie en inzet", zegt Wijbenga. Maar het is volgens hem niet zo dat de 'opgepluste' handhavers een nieuw soort gemeentepolitie gaan vormen.

Wijbenga: "De politie heeft zijn eigen taken en zijn eigen gezag en prioriteiten. Als er geweld aan de orde is of ingewikkeld recherchewerk, dan is er aan de politie. Als het gaat om de leefbaarheid in de Rotterdamse wijken dan hebben we Stadsbeheer met zijn handhavers."

De handhavers zullen ook nauw samenwerken met de politie. Zo gaan de boa's briefings van de politie bijwonen. "En de politie is de grote broer of sterke arm die de handhavers helpt als dat nodig is", stelt Wijbenga.

Geen wapens

De boa's krijgen geen extra wapens, zoals Amsterdamse handhavers recentelijk hebben geƫist. Zij voerden eind januari actie om zich te kunnen bewapenen. Ze willen een wapenstok en pepperspray, maar minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en burgemeester Halsema zien dat niet zitten.

"Die discussie speelt hier niet", zegt wethouder Wijbenga. "Ze hebben geweldsmiddelen om zich te verdedigen maar geen geweldsmiddelen om mensen aan te houden. Laat dat ook maar aan de politie over. In de praktijk merken we dat de bodycams die ze nu al dragen hun veiligheid goed ondersteunen. Je moet wel flink in de war zijn wil je geweld tegen deze mensen toepassen want alles wordt vastgelegd."

De handhavers die extra opsporingsbevoegdheden krijgen, worden de komende maanden extra opgeleid. Vanaf 1 mei zijn ze inzetbaar.