Verslagenheid bij collega's omgekomen Polen: 'Iedereen is diep geraakt'

Onder het personeel van Borst Bloembollen heerst verslagenheid na het ongeluk waarbij vier medewerkers om het leven zijn gekomen. Ze raakten in een auto te water, onderweg van het bedrijf in het Noord-Hollandse Obdam naar een camping in Zijdewind. Hun auto werd vanmiddag gevonden.

De vier Polen werden gisteren als vermist opgegeven toen bleek dat ze niet op de camping waren komen opdagen, vertelt Elly Borst, de zus van de eigenaar van het bloembollenbedrijf. "Toen vanmiddag bekend werd dat de ze zijn verongelukt, waren hier nog mensen aan het werk. Iedereen is diep geraakt."

'Hechte gemeenschap'

Bij het bedrijf werken veel mensen uit de omgeving van Obdam, maar de helft van de 80 medewerkers bestaat uit Polen. Velen van hen kenden de slachtoffers. "De meesten kenden elkaar al via via, maar hier vormen ze een heel hechte gemeenschap. Sommigen hebben hen getipt om hier te komen werken. De verslagenheid is groot."

De vier slachtoffers, drie mannen van 20 en 21 en een vrouw van 48, werkten in Obdam sinds 9 januari. Eind volgende week zouden ze naar Polen gaan. "Een van hen heeft een kleintje van zeven maanden en diens vriendin wilde dat ze naar huis zouden komen."

'Geen alcohol'

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De politie doet nog onderzoek. Borst zegt dat de vier geen alcohol bij zich hadden toen ze na hun ploegendienst om 23.00 uur naar buiten gingen. "We hebben een streng alcoholbeleid."

Het bedrijf heeft een brief gestuurd aan de werknemers en ook voor de families in Polen is een brief opgesteld. "Voor iedereen is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, Slachtofferhulp is aanwezig. Morgen ook, als we een grote bijeenkomst houden. We zullen dan al het personeel informeren wat we tot nu toe weten."

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Volgens een woordvoerder wordt onder meer gekeken naar het weer ten tijde van het ongeluk, de toestand van de weg en de technische staat van het voertuig. "Het kan maanden duren voordat daar duidelijkheid over is."