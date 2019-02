Terugblik op horrorwinter 1979: 'Het brocht de lu dichter bie mekoar'

Door de harde wind ontstonden er door heel Noord-Nederland metershoge sneeuwduinen. Henk van der Berg uit 't Zandt maakte zich zorgen over twee oude mensen die verderop bij hem in de straat woonden. "Toen wij gingen kijken hoe het met hen ging, zagen we dat de sneeuw tot boven de dakgoot lag. Via de achterdeur hebben we de bewoners bereikt."

"De twee oudjes hadden 's morgens de gordijnen opengedaan, maar het was donker gebleven. Ze dachten dat de wereld was vergaan."

Politieman Reinder Klei worstelde zich te voet door de storm naar het hoofdbureau. Hij kan zich nog druk maken om collega's die belden dat er zoveel sneeuw voor de deur en op het fietspad lag. "Deur? Fietspad? Bij ons konden we de deuren nauwelijks zien of open krijgen en de straat en het fietspad waren vrijwel onzichtbaar."

In de loop van de dag werd via de radio duidelijk dat het noorden helemaal plat was komen te liggen. "Mijn zus zou trouwen, maar dat werd via Radio Noord afgeblazen", herinnert Gineke Munting uit Usquert.