Documentaire speculeert hoe leven Anne Frank had kunnen verlopen

Een Italiaanse documentaire probeert te schetsen hoe het leven van Anne Frank eruit had gezien als ze de Tweede Wereldoorlog had overleefd. De levensverhalen van vijf vrouwen die de Holocaust overleefden vormen de inspiratie voor #Anne Frank Parallel Stories.

Opnames zijn afgelopen maand begonnen, de film moet in de herfst wereldwijd uitkomen. Anne Frank had dit jaar 90 kunnen worden, als ze niet in 1945 op 15-jarige leeftijd was bezweken aan de ontberingen in het kamp Bergen-Belsen.

Een van de makers van de documentaire is de Italiaanse documentairemaker Sabina Fedeli, die eerder werkte aan Hitler versus Picasso and The Others, een documentaire over kunst onder de nazi's. Ze werkt samen met het Anne Frank Fonds in Bazel, dat de rechten heeft over de teksten van Anne Frank.

Levenslust

Met passages uit het dagboek en opnames op de plekken waar Anne Frank woonde, willen de makers "de levenslust en jeugd van Anne Frank herwinnen, waarmee ze haar angst kon bestrijden en zich kon verzetten, zelfs onder de meest inhumane omstandigheden".

Volgens de makers zijn de verhalen van de vijf vrouwen (Sarah, Edith, Helga, en de zussen Tatiana en Andra) te vergelijken met dat van Anne Frank. "Allemaal maakten ze een deportatie en leed mee, en allemaal werd hun een kindertijd ontzegd."