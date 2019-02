Siamese tweeling overlijdt in Jemen

Een Siamese tweeling die Jemen snel moest verlaten voor een medische behandeling, is overleden. Hulp om de jongetjes het oorlogsgebied uit te krijgen kwam te laat.

Abd al-Khaleq en Abd al-Rahim werden drie weken geleden geboren. Ze hadden een eigen hoofdje, ruggegraat, longen en hart, maar deelden een lichaam, lever en nieren.

Artsen riepen de Verenigde Naties en hulporganisaties op om vervoer naar het buitenland mogelijk te maken, zodat ze specialistische zorg konden krijgen. Na bijna vijf jaar burgeroorlog is de medische zorg in het land abominabel.

Vliegveld gesloten

Evacuatie was moeilijk, doordat het vliegveld van de hoofdstad Sanaa al sinds het begin van de burgeroorlog is gesloten. Een Saudische organisatie probeerde vergeefs vervoer van de grond te krijgen.

De gevechten in het land hebben al aan tienduizenden mensen het leven gekost en miljoenen lijden honger. Artsen in Jemen zien de laatste jaren meer geboorteafwijkingen, mogelijk is dat gerelateerd aan voedsel- en medicijnentekorten als gevolg van de oorlog.