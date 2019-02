Oplichter kiest verkeerde slachtoffer: oud-CIA en FBI-baas Webster

Een Jamaicaanse oplichter gaat in Amerika de gevangenis in doordat hij het verkeerde slachtoffer uitkoos: de enige persoon die zowel de FBI als de CIA heeft geleid, William Webster. Op zijn 94ste kon die zo nog helpen een crimineel op te pakken.

Keniel Aeon Thomas belde ouderen met de mededeling dat ze een grote prijs hadden gewonnen, maar nog wel even duizenden dollars moesten overmaken om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. Als zij niet meewerkten, bedreigde Thomas hen om alsnog geld los te krijgen.

Zo werden ook Webster en zijn vrouw Lynda vier jaar geleden benaderd. Onder een schuilnaam dreigde Thomas hun huis in de brand te steken of hen dood te laten schieten door een sluipschutter. Hij pochte ook dat de FBI en CIA hem nooit zouden vinden, niet wetende wie hij aan de lijn had.

Toen Thomas het echtpaar voor de derde keer thuis belde, draaide Lynda met haar mobiel een FBI-nummer om agenten mee te kunnen laten luisteren. "We hebben geluk dat we vrienden hadden die ons wilden helpen", zei ze erover tegen de rechter tijdens het proces.

Waarschuwing

De 29-jarige Thomas werd in 2017 opgepakt toen hij een bezoek bracht aan de VS. Hij werd deze week veroordeeld tot zes jaar cel voor de oplichting van meer dan dertig ouderen. In totaal had hij daarmee honderdduizenden dollars buitgemaakt.

De rechter bedankte de Websters tijdens het proces. "U vervult nog altijd uw publieke taak. Het is een eer u in mijn rechtbank te hebben." De Websters zeiden tegen de rechter en de pers dat ze graag hun verhaal doen, om andere ouderen attent te maken op dergelijke oplichtingspraktijken.

Webster werd in 1978 door president Carter aangesteld als directeur van de federale politie, in 1987 stapte hij over naar inlichtingendienst CIA. Tegenwoordig is hij nog actief als voorzitter van een adviesraad voor binnenlandse veiligheid.