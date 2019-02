Wekdienst 10/2: Bafta's uitgereikt en laatste dag WK-afstanden

Wat heb je gemist?

De dodelijke brand op het trainingscomplex van de Braziliaanse voetbalclub Flamengo is volgens directeur Belotti van de club ontstaan door een piek in de elektriciteit, waarna brand ontstond in de airconditioning. Oorzaak van de piek was een zware storm die op dat moment over trok.

Bij de brand in een slaapzaal van het complex kwamen tien jeugdspelers tussen de 14 en 16 jaar om het leven. Volgens de burgemeester van de stad had Flamengo geen vergunning om de slaapzaal te bouwen, maar clubdirecteur Belotti zegt dat er met het gebouw niets mis was: "Dit was een tragisch ongeluk en komt niet doordat we onvoorzichtig zijn geweest."

Ander nieuws uit de nacht: