Senator Warren officieel kandidaat voor presidentsverkiezingen VS

De Amerikaanse senator Elizabeth Warren heeft zich gemeld voor de kandidatuur voor het presidentschap namens de Democraten. Ze had op Oudjaarsdag al aangekondigd dat ze dat van plan was. De 69-jarige Warren zit sinds 2012 in de Senaat en geldt als vertegenwoordiger van de progressieve vleugel van haar partij.

Ze maakte haar kandidatuur bekend in de stad Lawrence in Massachusetts, de bakermat van de Amerikaanse vakbeweging. Belangrijke thema's in haar campagne worden de rechten van werknemers, lonen en toegang tot de zorg.

Het duurt nog een jaar voor de eerste voorverkiezingen worden gehouden, maar er wordt in de VS al met spanning gekeken naar de Democraten, die een kandidaat moeten gaan kiezen die het zal opnemen tegen president Trump - naar alle waarschijnlijkheid de Republikeinse kandidaat bij de verkiezingen in november volgend jaar.

'Pocahontas'

Warren kan problemen krijgen met haar in het verleden herhaaldelijk geuite claim dat ze van indiaanse afkomst is. Het is twijfelachtig of dat zo is, maar ze heeft daarover nooit duidelijkheid gegeven en er tegenstrijdige verklaringen over afgelegd. In de aanloop naar haar kandidaatstelling heeft ze daar excuses voor aangeboden.

Maar deze week kreeg de discussie een nieuwe impuls doordat The Washington Post een document uit 1986 ontdekte waarop Warren naar alle waarschijnlijkheid zelf heeft ingevuld dat haar achtergrond 'Native American' is, wat haar bewering ondermijnt dat 'assistenten' dat gedaan hebben. Door zich te profileren als afstammeling van de oorspronkelijke bewoners zou ze voordeel hebben geprobeerd te halen bij bijvoorbeeld benoemingen aan universiteiten.

President Trump noemt haar vanwege de controverse spottend 'Pocahontas', naar de 16e-eeuwse dochter van een stamhoofd, wier levensverhaal sterk geromantiseerd is. Zo is de hoofdpersoon in een Disney-film.

Recordaantal vrouwen

Verwacht wordt dat de Democraten uit een recordaantal vrouwelijke kandidaten moeten gaan kiezen. Tot nu toe gaat het om vier senatoren: Kamala Harris en Kirsten Gillibrand. En zondag maakt Amy Klochubar uit Minnesota haar kandidatuur bekend. Ook bij de tussentijdse verkiezingen voor het Congres van vorig jaar was er een recordaantal vrouwelijke kandidaten.

Maar er zijn ook mannen die zich warmlopen: senator Cory Booker heeft zich al gemeld, en de vraag is of oud-vicepresident Joe Biden en de populaire, onafhankelijke senator Bernie Sanders weer een gooi naar de kandidatuur zullen doen.