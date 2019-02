'Stroompiek veroorzaakte dodelijke brand bij Braziliaanse voetbalclub'

De dodelijke brand op het trainingscomplex van de Braziliaanse voetbalclub Flamengo is volgens directeur Belotti van de club ontstaan door een piek in de elektriciteit, waarna brand ontstond in de airconditioning. Het instabiele stroomnetwerk zou zijn ontstaan door een zware storm die op dat moment over Rio de Janeiro trok.

Bij de brand in een slaapzaal van het complex kwamen tien jeugdspelers tussen de 14 en 16 jaar om het leven. Zeven van hen zijn inmiddels geïdentificeerd. De andere drie lichamen zijn zo ernstig verbrand dat ze met dna-technieken geïdentificeerd moeten worden. Drie jonge voetballers liggen nog in het ziekenhuis, een van hen is er slecht aan toe.

Waardevol

De lokale autoriteiten doen nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. Volgens de burgemeester van de stad had Flamengo geen vergunning om de slaapzaal te bouwen, maar clubdirecteur Belotti zegt dat er met het gebouw niets mis was: "Dit was een tragisch ongeluk en komt niet doordat we onvoorzichtig zijn geweest. Deze jongens zijn heel waardevol voor de club".

Ondertussen rouwen nabestaanden, spelers en fans van de club om de doden. In een stad ten oosten van Rio droegen familie en vrienden van een van de doden de kist met zijn lichaam door de straten. Spelers van Flamengo trainden in het zwart en de topper tegen Fluminense die voor dit weekend gepland stond in het Maracanã-stadion is een halve week uitgesteld. Fans verzamelden zich voor het stadion met witte rozen om de slachtoffers te gedenken.