Dodental ingestort flatgebouw Istanbul loopt op tot 21

Het aantal doden als gevolg van het instorten van een flatgebouw in Istanbul is opgelopen tot 21. Veertien mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald, zeven van hen worden in ziekenhuizen op de intensivecareafdeling behandeld. Hoewel hulpverleners denken dat er niemand meer onder de brokstukken ligt zoeken ze toch nog door.

Het gebouw in het Aziatische deel van de Turkse metropool stortte woensdagmiddag in. De oorzaak is niet duidelijk, maar er wordt rekening mee gehouden dat het komt door het gebruik van kwalitatief slechte bouwmaterialen.

President Erdogan heeft zaterdag de rampplek bezocht. Ook woonde hij de begrafenis bij van een aantal slachtoffers. Hij bevestigde dat het grootste deel van het pand illegaal is gebouwd: het telde acht verdiepingen, en voor de bovenste vijf was geen toestemming verleend. De burgemeester van Istanbul sprak eerder van een vergunning voor vijf etages, hij meldde dat er drie verdiepingen illegaal boven op waren gebouwd.