Politie op Papoea martelt verdachte met slang

De Indonesische politie is in verlegenheid gebracht door een video waarop te zien is hoe een verdachte met een slang wordt gemarteld. De slang wordt de geboeide man omgehangen om een bekentenis af te dwingen.

Het incident gebeurde in de Indonesische provincie Papoea op de westelijke helft van het eiland Nieuw-Guinea. Te zien is hoe Indonesische politieagenten een oorspronkelijke bewoner van Papoea een slang om zijn nek hangen.

De video verscheen op internet en leidde tot verontwaardiging, schrijft The Jakarta Post. De agenten worden onder meer beschuldigd van racisme. De politie op het eiland heeft inmiddels excuses aangeboden en de betrokken agenten overgeplaatst.

Harde aanpak

Behalve verontwaardiging is er op Papoea ook steun. Volgens een lokale bestuurder is de bevolking blij met de harde aanpak van de criminaliteit op het eiland, inclusief het inzetten van slangen om verdachten te laten bekennen.

Volgens deze Hengki Heselo is door het optreden van de politie het aantal incidenten met dronkaards die machetes dragen afgenomen.

De provincie Papoea vormt samen met het onafhankelijke Papoea-Nieuw Guinea het eiland Nieuw-Guinea. Tot 1962 was het een kolonie van Nederland, daarna werd het onderdeel van Indonesiƫ.