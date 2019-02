'Chinees Nieuwjaar is hét uithangbord voor China'

De drakendans, leeuwendans, veel vuurwerk en artistieke shows: Chinees Nieuwjaar wordt in Nederland steeds groter gevierd. Afgelopen dinsdag, toen het 'jaar van het varken' werd ingeluid, was er al een grote vuurwerkshow op de Dam in Amsterdam. Dit weekend is het feest in Rotterdam en Den Haag.

In Den Haag was wel een drakendans, maar geen vuurwerk: