Levenslang voor terreuraanslagen op hotelresort en museum Tunesië

In Tunesië zijn zeven mensen tot levenslang veroordeeld voor de aanslagen in 2015 op het Bardo-Museum en een strandresort in Sousse. Bij de laatste kwamen in juni van dat jaar 38 mensen om, en in het Bardo-Museum maakte een schutter twee maanden eerder meer dan twintig dodelijke slachtoffers voordat hij werd doodgeschoten.

Andere verdachten kregen straffen van zes maanden tot zes jaar cel. 27 verdachten werden daarnaast vrijgesproken. De zeven tot levenslang veroordeelden zouden een rol hebben gespeeld bij de voorbereiding van de aanslagen. Het brein achter de aanslagen zou zich nog altijd ophouden in Libië.

De aanslagen werden destijds opgeëist door terreurgroep IS. Door het terrorisme stortte het toerisme in Tunesië in. De Tunesische politie en veiligheidsdiensten pakten in de nasleep ervan honderden verdachten op en er werden extra veiligheidsmaatregelen getroffen om toeristen te beschermen. Inmiddels is de sector weer wat opgekrabbeld.