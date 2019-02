Koerdische strijders op weg naar strijd om laatste enclave IS

In zijn State of the Union zei president Trump woensdag dat IS binnen een week uit heel Syrië verdreven zal zijn. Eerder verklaarde Trump al dat de Amerikaanse troepen uit Syrië worden teruggetrokken omdat IS geen gevaar meer vormt, later zag hij zich genoodzaakt om die uitspraken wat te nuanceren.

Vandaag waren er nog berichten over een IS-aanval op een olieveld in het oosten van Syrië, aan de grens met Irak. Na Trumps uitspraak heeft IS meer dan 180 aanvallen geclaimd in Syrië, waarbij honderden doden vielen. In zowel de VS als daarbuiten is de verklaring van Trump dat van IS geen gevaar meer uitgaat, sterk bekritiseerd.