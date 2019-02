Verkiezingsleus Porosjenko: Oekraïne in EU en NAVO

De Oekraïense president Petro Porosjenko heeft bij het begin van de verkiezingscampagne gezegd dat Oekraïne lid moet worden van de Europese Unie en de NAVO, om zichzelf beter te kunnen beschermen tegen Rusland.

Op 31 maart zijn er presidentsverkiezingen, waarbij Porosjenko hoopt te worden herkozen voor een termijn van vijf jaar. In de opiniepeilingen staat hij op de derde plaats, achter de acteur Vladimir Zelenskiy en oud-premier Joelia Timosjenko. Saillant feit over de eerste: Zelenskiy parodieert Porosjenko in een populaire televisieserie.

Porosjenko heeft de verkiezingen uitgeroepen tot een beslissende veldslag met Rusland. Hij beschuldigt Rusland van inmenging in het verkiezingsproces. President Poetin is er volgens hem op uit de onafhankelijkheid van Oekraïne te vernietigen.

Voor de verkiezingen van eind maart hebben zich 44 kandidaten gemeld. Een daarvan is een man met dezelfde achternaam en initialen als Timosjenko.