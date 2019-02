Veel NL-Alerts in korte tijd: 'De techniek zit nou eenmaal zo in elkaar'

Niet lang na de eerste noodmelding kwamen er ook meldingen uit andere regio's, zoals Utrecht en Gooi en Vechtstreek. Zij kozen voor een eigen NL-Alert, omdat de stank duidelijk aanwezig was in hun gebied. Het resultaat was alleen wel dat sommige mensen meerdere berichten uit verschillende regio's kregen.

Tien NL-Alerts

Dat waren er dan misschien een kleine twee of drie, maar op sociale media klagen mensen over veel meer NL-Alerts in korte tijd, soms wel tien stuks. Dat komt door de techniek, vertelt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat verantwoordelijk is voor de noodmeldingen: "Een NL-Alert wordt gedurende een bepaalde periode verstuurd."

Dat betekent dat de melding als het ware een korte tijd in de lucht blijft hangen. De berichten worden verstuurd via de zendmasten van alle providers. "Het kan zijn dat je tussen meerdere zendmasten inzit en dat je telefoon overschakelt naar een andere mast. Dan ontvang je de melding opnieuw."

Dat gebeurt vaak als je onderweg bent, maar je telefoon kan ook wisselen in je eigen huis als je precies tussen twee masten inzit. "Dan schakelt hij al over als je van de woonkamer naar de keuken loopt voor een kopje koffie." Daar is op dit moment weinig aan te doen, zegt het ministerie. "De techniek zit nou eenmaal zo in elkaar."