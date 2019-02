Sierra Leone komt met nationaal noodplan tegen verkrachtingen

Sierra Leone bindt de strijd aan tegen verkrachting. President Bio spreekt van "een nationale noodtoestand" na enkele schokkende zaken die het land het afgelopen jaar bezighielden.

"Sommigen zwijgen over seksueel geweld of halen de schouders erover op, waardoor slachtoffers verder getraumatiseerd raken", zei Bio in het parlement. "Als land moeten we deze plaag het hoofd bieden."

De president verhoogt de straf voor verkrachting van 15 jaar naar levenslang. Ook moeten ziekenhuizen gratis zorg gaan geven aan slachtoffers, wordt er een speciale politieafdeling opgericht en krijgen rechtszaken voorrang.

Alle maatregelen moeten helpen het taboe op het onderwerp in het land te doorbreken. "Het gaat om geweld tegen onze vrouwen, kinderen, zelfs baby's", vervolgde Bio. "Er zijn gevallen bekend dat kinderen van 3 maanden oud bezweken."

Verdubbeling

Verkrachting kwam vaak voor tijdens de burgeroorlog die het land van 1991 tot 2002 teisterde, maar het afgelopen jaar groeide de onrust na enkele beruchte zaken. Zo was er commotie over een gevangenisstraf van een jaar voor een man die een meisje van 6 had verkracht. Ook bleek recentelijk een 5-jarig meisje zo zwaar te zijn mishandeld tijdens een verkrachting door haar oom, dat ze vanaf haar middel verlamd is.

Daarnaast verdubbelde het aantal meldingen van verkrachtingen afgelopen jaar tot meer dan 8500 gevallen. Een derde van de meldingen ging over de verkrachting van een minderjarige. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal in het land nog hoger, maar doen slachtoffers uit angst en schaamte geen aangifte.

Meer nodig

Volgens het Rainbo Initiative, dat opkomt voor vrouwenrechten, krijgt een op de drie vrouwen in Sierra Leone te maken met verkrachting. Dagelijks komen er tien tot vijftien nieuwe zaken binnen, maar nog geen 1,5 procent van de zaken eindigt met een veroordeling, stelt de organisatie.

Rainbo Initiative is daarom blij met de plannen van Bio, maar zegt dat een meer gecoördineerde aanpak nodig is. "Laten we hopen dat dit gruwelijke probleem zal afnemen."