Oud-piloot Ge (89) keert terug in 'het mooiste vliegtuig ooit'

Meer dan 30 jaar was de 747, ook wel jumbojet genoemd, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Het toestel ontketende in de jaren 70 een revolutie in de passagiersluchtvaart: vliegen werd voor een grotere groep mensen toegankelijk, en dus minder elitair.

Daarnaast was het toestel veel makkelijker te bedienen dan oudere toestellen, herinnert Derksen zich. "Er is een landingsbaan in New York, de 'Canarsie approach'. Daar heb je altijd lage bewolking, het was altijd vechten in de landing", vertelt hij. "Toen ik daar voor het eerst moest landen met een jumbo, dacht ik: dat zal wat worden. Maar de landing was zo stabiel als een drol in een pispot. Fantastisch!"

Aan alles komt een einde

Lang zal de Boeing 747 niet meer tot de KLM-vloot behoren: de maatschappij vervangt ze door efficiëntere modellen. "Jammer", vindt Derksen. "Al die nieuwe dingen lijken op elkaar." Al snapt hij de beslissing wel. "Deze heeft vier motoren, nieuwere toestellen hebben er maar twee. Dat is goedkoper. Aan alles komt een einde."

Maar de oud-piloot blijft erbij: de jumbo is het mooiste toestel waar hij ooit mee vloog. "In de vliegtuigen waar ik mee begon, pasten 44 passagiers. Als ze me toen verteld hadden: je gaat nog vliegen met 440 passagiers, ik had het nooit geloofd. En toch heb ik het gedaan. Ongelooflijk, eigenlijk."