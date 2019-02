Britse regering verbreekt contract met veerbedrijf zonder schepen

Het contract dat het ministerie net voor de Kerst met Seaborne Ferries sloot, was meteen al omstreden. Er was bijna 15 miljoen euro mee gemoeid, maar het bedrijf had geen enkele ervaring met veerdiensten, geen personeel en zelfs geen schip. De tijd tot 29 maart zou daarom te kort zijn om een goed werkende veerdienst op te tuigen.

De kritiek werd door de regering weggewuifd en een Nederlands baggerbedrijf kreeg opdracht de haven van Ramsgate uit te baggeren, want die is al jaren niet meer in gebruik voor commerciƫle zeevaart.

Een woordvoerder van het ministerie van Transport zegt dat er met andere bedrijven wordt onderhandeld over een veerdienst vanuit Ramsgate op Oostende. Die onderhandelingen zouden in een vergevorderd stadium zijn.