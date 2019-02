Politie schiet bij massale vechtpartij Sittard

De politie heeft gisteravond in Sittard een waarschuwingsschot gelost. Dat gebeurde toen na een massale vechtpartij een van de betrokkenen in zijn auto vluchtte en op een agent inreed.

Volgens 1Limburg raakte niemand gewond. Vijf mensen, in de leeftijd van 17 tot 29 jaar, zijn aangehouden.

De politie kreeg rond 22.20 uur een eerste melding van een grote vechtpartij in een café in een winkelcentrum in Sittard. Terwijl agenten onderweg waren, verplaatste de vechtpartij zich naar buiten.

Tientallen mensen gingen met elkaar op de vuist. De politie vermoedt dat het om leden van diverse voetbalsupportersgroepen gaat.

Bestuurder gaf gas

Toen de eerste politieauto's aankwamen, vluchtte een aantal mensen in auto's. Eén daarvan werd tot stoppen gedwongen. Maar toen de agent de inzittenden wilde controleren, gaf de bestuurder gas en reed in op de agent. Hij loste een waarschuwingsschot. De bestuurder en inzittenden zijn aangehouden.

Tijdens de vechtpartij is een aantal auto's vernield. De vijf mensen die zijn aangehouden komen volgens de politie uit België en Eindhoven.