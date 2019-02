Krankzinnige keuze van de baan, Thaise prinses wordt geen premierskandidaat

De Thai Raksa Chart Partij trekt prinses Ubolratana terug als premierskandidaat. De aankondiging dat de zus van de koning het land wil gaan leiden veroorzaakte gisteren veel commotie. Haar broer veroordeelde de aankondiging.

"We zullen het koninklijke bevel opvolgen", laat de partij weten in een mededeling. Een woordvoerder schrijft de tradities en koninklijke gebruiken te willen respecteren.

De kandidatuur van Ubolratana was een ongekend politieke zet voor een lid van het koningshuis. De aankondiging leidde tot veel onrust in Thailand. Tot nu toe leken de militaire machthebbers en hun kandidaat alle touwtjes in handen te hebben, maar een kandidatuur van iemand uit het populaire koningshuis zou daar geheid verandering in brengen. Correspondent Michel Maas noemde het gisteren een "krankzinnige keuze tussen de prinses en een generaal".

Ubolratana werd bovendien opvallend genoeg naar voren geschoven als kandidaat van een partij die gelieerd is aan oud-premier Thaksin en diens zus, die beiden werden afgezet door militairen. De verkiezingen van 24 maart moeten een terugkeer naar de democratie inluiden in Thailand.

Berisping

Na een dag vol speculatie over motieven en gevolgen sprak koning Maha Vajiralongkorn zich publiekelijk uit tegen de politieke ambities van zijn oudere zus. Het was volgens hem ongepast en zelfs ongrondwettelijk dat zij premier wilde worden, omdat het koningshuis boven de partijen staat.

Na de roerige dag bedankt Ubolratana met een post op Instagram haar aanhangers voor hun steun. "Ik wil alle Thai bedanken voor hun liefde en steun gedurende deze dag."