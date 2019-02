Wekdienst 9/2: start verkiezingscampagnes en demonstratie Kick Out Swarte Pyt

Wat heb je gemist?

Nederland zal moeten accepteren dat er in de Europese Unie een verbod op pulsvissen komt. De Brusselse onderhandelingen daarover zitten in een beslissende fase. Betrokkenen zeggen tegen de NOS dat er voor Nederland weinig meer te redden is. Zo'n totaalverbod zal Nederlandse vissers de komende jaren miljoenen kosten.

Het verzet tegen pulsvissen komt van Franse en Britse vissers en een aantal milieugroeperingen. Die stellen dat er geen vis meer te vangen is als Nederlandse pulsschepen voorbij zijn getrokken. Volgens hen zou de elektriciteit ook alle leven uit de zee wegnemen. Voor die stelling is geen wetenschappelijk bewijs, maar veel Europarlementariërs lieten zich er wel door overtuigen.

Aanstaande woensdag wordt in de Europese Commissie een besluit over het pulsverbod genomen.

Voormalig topbokser Rudi Lubbers is terug in Nederland. Vannacht is hij samen met zijn zoon geland. In een uitzending van Andere Tijden Sport op 27 januari werd duidelijk dat Lubbers onder erbarmelijke omstandigheden in Bulgarije leefde. Na de uitzending werd een hulpactie opgezet en besloot zijn zoon Marco naar Bulgarije af te reizen. Beiden hadden elkaar al twee jaar niet gezien en Marco wist niet dat het zo slecht ging met zijn vader.

En eenmaal op Schiphol ziet Lubbers er een stuk verzorgder uit dan in Andere Tijden Sport. Hij zegt hier aan een boek te zullen gaan werken. "Voorlopig blijf ik hier, tot ik alles weer goed op poten heb staan", zei Lubbers vannacht. "Ik ben sterk, heb er de kracht voor. Ik ben lekker bij mijn zoon en ik wacht tot alles een beetje beter is. Dan gaan we weer verder."

