Talkshows op sociale media: 'Ik noem het niet mijn show, maar onze show'

"Het kost echt veel geld, twee- tot drieduizend euro per keer. We draaien vaak quitte of verlies. Het is wel een lastige business als je het allemaal zelf moet doen." Inkomsten komen uit de YouTube-advertenties, maar liever zouden ze betaalde campagnes voor bedrijven doen, wat er nu niet meer dan drie per jaar zijn. Supergaande probeert meer contact met merken te leggen. "Ik denk dat dat afwachten is."

El Ahmadi vindt dat televisie een afspiegeling van de samenleving moet zijn. "Ik ben het er wel mee eens dat er meer kleur op televisie mag", zegt hij over het rapport van de Ombudsman. Dit was niet de reden om een talkshow op YouTube te beginnen, maar het duo wilde een "iets serieuzere kant" laten zien. En het viel El Ahmadi op dat gasten in veel talkshows voor hun verhaal maar kort de tijd hebben. In de Supergaande talkshow zitten gasten alleen of in duo's een half uur tot een uur op de bank. "Bij ons is er meer tijd en minder druk. Het voelt wat meer als vrienden onder elkaar."