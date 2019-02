Snelweg A9 afgesloten vanwege transport Boeing 747

De snelweg A9 bij Badhoevedorp is de hele nacht afgesloten vanwege het transport over de weg van een Boeing 747. Die gaat als attractie dienen bij een hotel van reisorganisatie Corendon in Badhoevedorp.

Het transport duurt drie nachten, vannacht was de tweede. Lantaarnpalen en vangrails zijn tijdelijk weggehaald en boeren zijn schadeloos gesteld omdat het vliegtuig door hun weiland moet.

De organisatie van het transport was niet eenvoudig, zegt Job Hoekstra, projectmanager bij Corendon. "We hebben met 22 instanties gesproken, zoals gemeenten en Rijkswaterstaat. Maar we moesten ook afspraken maken met verschillende boeren,omdat het vliegtuig door hun weilanden verplaatst werd." De Boeing 747 moet 17 sloten, bruggen en de A9 over en de weilanden van 15 boeren doorkruisen.

Gevaarlijke situaties

Het project heeft miljoenen gekost, zegt Atilay Uslu, de directeur van Corendon. "En de aanschaf van de Boeing 747 was daarbij niet het duurst. Er zijn boeren afgekocht voor het gebruik van hun weilanden, we hebben talloze vergunningen geregeld en we hadden de kosten van het transport zelf."

Bij dit soort bijzondere transporten speelt ook Rijkswaterstaat een rol. Dat ziet erop toe dat er geen andere grote evenementen zijn en dat het vliegtuig niet te zichtbaar is vanaf andere wegen. Automobilisten zouden daardoor kunnen worden afgeleid, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Extra kosten

Wat kost zo'n operatie de Nederlandse staat? "Dat is lastig om aan te geven", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Het is ons werk om vergunningen voor bijzonder transport te regelen. De weginspecteurs en verkeersmanagers zijn sowieso al aan het werk en worden nu voor dit project ingezet. Er wordt vanuit ons dan ook geen extra personeel geregeld."

Alle extra kosten voor het verplaatsen van lantaarnpalen en vangrails zijn voor Corendon zelf. Dat huurde een gecertificeerd bedrijf in, omdat er kabels en leidingen geraakt zouden kunnen worden. "Als overheid zou je ook niet moeten willen dat wij dat zouden betalen. Het is gewoon een commerciƫle partij die een vliegtuig wil verplaatsen, zij zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de kosten", zegt de woordvoerder.

Dit soort grote transporten, waarvoor snelwegen afgezet worden, komen niet vaak voor. In Noord-Holland is dat gemiddeld drie tot vier keer per jaar. Landelijke cijfers zijn niet beschikbaar.

Veel stress

Directeur Uslu van Corendon heeft veel stress gehad van het project. "Afgelopen dinsdag dacht ik, waar ben ik aan begonnen? Ik had dit nooit moeten doen, wat hebben we alle ambtenaren ook aangedaan? Maar als ik nu naar de neus van het vliegtuig kijk denk ik toch: ik heb er een kindje bij."

Corendon kocht het toestel van KLM. Het gaat om een verouderd model waar de luchtvaartmaatschappij langzaam afscheid van heeft genomen. De Boeing 747 had in december zijn laatste vlucht. Zondag komt hij aan op zijn laatste bestemming, in de hoteltuin in Badhoevedorp.