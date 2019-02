Ontmoeting Trump en Kim Jong-un in Vietnamese hoofdstad Hanoi

De nieuwe ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea, is in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Trump maakte deze week in zijn jaarlijkse toespraak over zijn beleidsplannen, de State of the Union, al bekend dat hij op 27 en 28 februari weer met Kim zal spreken. Hij zei ook dat dat in Vietnam zou zijn, maar de locatie was nog niet bekend.

De twee leiders ontmoetten elkaar in juni in Singapore en daar stond onder meer het nucleaire programma van Noord-Korea op de agenda. Concrete afspraken werden er niet gemaakt. Beide landen zijn sindsdien op diplomatiek niveau in contact gebleven, maar van ontmanteling van het kernprogramma is nog geen sprake.

Economische raket

Trump toonde zich op Twitter, waar hij aankondigde dat hij Kim in Hanoi zal ontmoeten, enthousiast over zijn gesprekspartner. Noord-Korea is een van de meest gesloten landen ter wereld en vanwege zijn kernprogramma gelden er strenge economische sancties, waar een groot deel van de bevolking onder te lijden heeft.

Maar Trump verwacht dat het dictatoriaal geregeerde land flinke groei zal doormaken. "Sommigen zullen verrast zijn door hem", twitterde hij over Kim, "maar ik niet, omdat ik hem heb leren kennen en helemaal doorzie hoe bekwaam hij is. Noord-Korea wordt een ander soort raket - een economische!"