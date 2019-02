FVD en Denk mogen bij Statenverkiezingen overal meedoen

De partijen Forum voor Democratie en Denk mogen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in alle provincies meedoen. De Kiesraad heeft bekendgemaakt dat de twee nieuwkomers op het provinciale bestuursniveau overal voldoende hebben ondersteuningsverklaringen gekregen.

Op de SGP na doen ook de andere partijen die in de Tweede Kamer zitten in alle twaalf provincies mee. De SGP presenteert geen kandidatenlijsten in Noord-Holland, Groningen en Limburg. In Noord-Brabant wil de partij samen met de ChristenUnie deelnemen met één kandidatenlijst.

In Noord- en Zuid-Holland kunnen de kiezers ook stemmen op kandidaten van de islamitische partij NIDA.

Alleen de partij LPZH (Lokale Partijen Zuid-Holland) slaagde er niet in voldoende ondersteuningsverklaringen te verzamelen.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn op 20 maart. Op 27 mei kiezen de leden van de Provinciale Staten de Eerste Kamer.