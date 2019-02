Levenslang voor dodelijke schietpartij in moskee Quebec

De rechtbank van Quebec heeft een 29-jarige Canadees een levenslange gevangenisstraf opgelegd voor een bloedige aanslag op een moskee in de stad. In januari 2017 opende de man het vuur tijdens het avondgebed in de moskee en doodde daarbij zes mensen.

"De dag van de aanslag zal voor altijd in bloed geschreven staan in de geschiedenis van deze stad, deze provincie en dit land", zei de rechter voordat hij de strafmaat bekendmaakte.

De veroordeelde komt na 35 jaar in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating. De rechter beschreef hoe de schutter in de jaren voor de aanslag steeds meer begon te drinken, en last had van angsten, depressies en zelfmoordgedachten.

Om aan te geven dat de dader nauwelijks empathie kon voelen, herinnerde de rechter eraan dat de man na de aanslag zei het jammer te vinden dat hij niet meer mensen had kunnen doden. De zaak veroorzaakte grote opschudding in Canada, waar massamoorden en aanslagen een zeldzaamheid zijn.