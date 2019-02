Frontale treinbotsing bij Barcelona, 1 dode

In de buurt van Barcelona zijn twee passagierstreinen frontaal op elkaar gebotst. Voor zover nu bekend is er een dode, dat zou een van de machinisten zijn. Spaanse media hebben het over 95 gewonden. Enkele zouden er slecht aan toe zijn.

Het ongeluk gebeurde aan het begin van de avond tussen de plaatsen Sant Vicenç de Castellet en Manresa, 50 kilometer ten noordwesten van Barcelona. Op die plek ligt dubbel spoor.

Over de oorzaak van de botsing is nog niets bekend. Er zaten zo'n 200 mensen in de treinen. Op beelden is te zien dat tientallen passagiers bij de gebotste treinen staan, en dat enkele mensen op de grond liggen.

Eind november ontspoorde een passagierstrein ten zuiden van Barcelona, met als gevolg een dode en zo'n vijftig gewonden. Toen was de oorzaak een aardverschuiving.