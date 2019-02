Kunst van George Michael onder de hamer

Ruim 200 kunstwerken uit de collectie van de in 2016 overleden zanger George Michael worden volgende maand geveild. Christie's in Londen heeft bekendgemaakt dat er werken bij zitten van de Young British Artists, de kunstenaarsgeneratie uit de jaren 80 en 90, toen ook Michael op de toppen van zijn kunnen was.

Topstuk op de veiling is The Incomplete Truth van Damien Hirst, een opfladderende witte duif in een glazen bak gevuld met formaldehyde. Het werk staat in de catalogus voor 1,1 tot 1,7 miljoen euro.

Ook Drunk to the bottom of my soul wordt geveild, een deken met tekst van kunstenaar Tracey Emin. Volgens Christie's was het Emin die George Michael introduceerde bij hedendaagse Britse kunstenaars. Hij bezocht hun ateliers en zij gingen naar zijn concerten.

Rondreis

De veiling is op 14 maart in Londen. De kunstwerken gaan eerst nog op rondreis naar New York, Los Angeles, Hongkong en Shanghai.

Volgens de erfgenamen van George Michael is de opbrengst bestemd voor goede doelen.