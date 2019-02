Virgin-topman wil in juli de ruimte in met SpaceShipTwo

De Britse miljardair Richard Branson heeft aangekondigd binnen vier of vijf maanden de ruimte in te gaan met SpaceShipTwo, het ruimtevaartuig dat door zijn bedrijf Virgin Galactic is ontwikkeld. Met SpaceShipTwo wil Branson korte ruimtevluchten aan toeristen gaan aanbieden.

"Mijn wens is om op de 50e verjaardag van de eerste maanlanding omhoog te gaan", zei Branson. "Dat is waar we aan werken." Dat Apollo 11-jubileum is op 20 juli dit jaar.

Virgin Galactic is een van de bedrijven die binnenkort willen beginnen met ruimtetoerisme. Ook Blue Origin van Amazon-topman Jeff Bezos wil dit jaar met de ticketverkoop starten.

Het verschil zit hem vooral in het transportmiddel: Blue Origin werkt met een raket en een capsule die met parachutes en remraketten landt, SpaceShipTwo van Virgin Galactic is een ruimtevliegtuig dat hangend aan een ander vliegtuig wordt gelanceerd en met een glijvlucht terugkeert. Beide ruimtevaartuigen kunnen zes passagiers vervoeren. Die zullen maar een paar minuten echt in de ruimte zijn.

Bij de ontwikkeling van SpaceShipTwo kreeg het bedrijf van Branson met veel tegenslag te maken. In 2007 kwamen drie medewerkers om bij een explosie tijdens een test met een zuurstoftank en in 2014 stortte een toestel neer. Een piloot overleefde de crash niet.