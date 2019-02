Kabinet heeft begrip voor bemoeienis Schoof met MH17-rapport

Minister Dekker heeft er begrip voor dat Dick Schoof zich als coördinator Terrorismebestrijding in 2015 actief heeft bemoeid met een onderzoek naar de nationale crisisbeheersing na de ramp met de MH17. Schoof vond een aantal conclusies "te zwaar" en "te negatief" en liet die herschrijven.

"Achteraf bezien had hij iets meer afstand moeten nemen", zegt minister Dekker voor Rechtsbescherming. "Maar niets menselijks is een ambtenaar vreemd." Hij wijst erop dat Schoof een belangrijke rol speelde in de nasleep van de ramp. "Hij was er dag en nacht mee bezig."

Daardoor liet hij zich volgens Dekker misschien te veel meeslepen "toen hij dingen las, die hijzelf heel anders had ervaren". "Er is hoor- en wederhoor geweest", zegt hij. "En hij heeft feedback gegeven."

'Valide onderzoek'

Het belangrijkste is dat de conclusies van het onderzoek "recht overeind staan", zegt premier Rutte. "Er moet nu niet de indruk ontstaan dat het onderzoek niet valide is. Ik wijs u erop dat de onderzoekers 100 procent achter de uitkomsten staan."

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zegt dat de bemoeienis van Schoof niets afdoet aan de verantwoordelijkheid die hij nu heeft als hoogste man bij de inlichtingendienst AIVD. "Ik heb vertrouwen in hem, zeker."