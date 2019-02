Britse acteur Albert Finney (82) overleden

De Britse toneel-, tv- en filmacteur Albert Finney (82) is na een kort ziekbed overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt.

Finney studeerde midden jaren 50 af aan de Royal Academy of Dramatic Art in Bloomsbury, waarna hij onder meer rollen in toneelstukken van Shakespeare kreeg. Begin jaren 60 maakte hij zijn debuut in een speelfilm. In 1962 verdiende hij zijn eerste Oscar-nominatie voor zijn hoofdrol in Tom Jones.

Andere bekende films waarin hij speelde waren Murder on the Orient Express, Under the Vulcano, Erin Brockovich en twee films uit de Jason Bourne-cyclus. Zijn laatste filmoptreden was in de James Bond-film Skyfall (2012).

In totaal werd hij vijf keer voor een Oscar genomineerd, maar hij kreeg hem nooit. Finney kreeg wel diverse andere prestigieuze prijzen zoals Bafta's, Emmy's en Golden Globes.