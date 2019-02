Geldautomaat met inhoud gevonden in het bos van Sterksel

"Het was een ouder type dat al zes jaar niet meer geplaatst werd en waarschijnlijk vijftien jaar oud is", zegt boswachter Mari de Bijl. "De geldautomaat was helemaal verroest, maar als je goed keek zag je de geldcassettes erin zitten. Er zat ook verf bij, om de biljetten te vernietigen als iemand de cassettes probeerde open te breken. We hebben het geld zelf niet gezien. Dat was afgeschermd. Maar de cassettes waren helemaal onbeschadigd en zaten op de originele plaats. Volgens die waardetransporteur moet er dan geld in zitten."

Anderhalve ton?

Hoeveel erin zit is niet duidelijk, maar het zou om 150.000 euro kunnen gaan, zeggen de vinders. Waarschijnlijk hebben criminelen de automaat in het bos verstopt en hem daarna nooit meer opgehaald.

Boswachter De Bijl hoopt in tegenstelling tot de vinder wel op een beloning. "Het is juridisch wel interessant. In het bos wordt zo veel gestort, bijvoorbeeld meubels. Bij het afvoeren van dat afval zijn wij juridisch de eigenaar en draaien we op voor de kosten. Maar als we iets van waarde vinden, zijn wij dan ook eigenaar?" Hij zou het geld willen uitgeven aan een natuurbeschermingsproject.

ING wil nog niet ingaan op vragen over vindersloon, tot er meer duidelijkheid is over de vraag of er geld in de automaat zat.