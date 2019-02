Tien miljoen spelers binnen drie dagen voor schietspel Apex Legends

Vorstermans ziet dat nieuwe battle royale-games voortdurend de sterke punten van voorgangers overnemen. Zo was de eerste populaire battle royale-game uit 2017, PlayerUnknown's Battlegrounds, de basis voor Fortnite.

"Daarin spring je met honderd man uit een vliegtuig. Slechts eentje overleeft het. Dat maakt oerinstincten los. Je moet tactisch nadenken en voelt de drang om te overleven."

Die game was alleen niet direct beschikbaar op alle mogelijke platformen. Dat gold wel voor Fortnite en het spel was ook nog eens gratis, waardoor het voor spelers laagdrempelig was om in te stappen. "Iedereen kon het meteen overal spelen. Van jong tot oud, vanuit huis tot in de bus. Daarmee werd Fortnite echt een sociaal ding."

Volgens Vorstermans kan Apex Legends in potentie net zo groot worden als Fortnite. "De game moet dan wel net zoals Fortnite goed luisteren naar de spelers zelf", benadrukt hij. "Dat doet Fortnite heel goed. Ze passen geregeld dingen aan, maar behouden wel hun eigen visie. Zo blijf je spelers vasthouden."