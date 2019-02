Deel Binnenhof afgezet door politie, verdachte opgepakt

De politie in Den Haag heeft op het Binnenhof een man opgepakt. Volgens de politie gedroeg hij zich verdacht. Of de man iets van plan was, is niet bekend.

Een deel van het Binnenhof werd rond 13.30 uur afgezet en er loopt extra politie rond.

In het gebouw van de Tweede Kamer werden medewerkers opgeroepen niet bij de ramen te gaan staan. Die mededeling kwam van de beveiligingsdienst.

Er werd op het moment van de afzetting vergaderd op het Binnenhof door de ministerraad. Die vergadering gaat gewoon door.