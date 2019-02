Politiebonden blazen kort geding tegen burgemeester Krikke af

Het kort geding van de politiebonden tegen de Haagse burgemeester Krikke is van de baan. Volgens ACP-voorzitter Van der Kamp heeft Krikke de voorwaarden ingetrokken die ze had gesteld aan een blokkadeactie. Het kort geding zou vanmiddag dienen.

Om hun verzet tegen de pensioenplannen van het kabinet kracht bij te zetten, willen de vakbonden blokkadeacties houden bij twee gebouwen in Den Haag. Het gaat om het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het gebouw van de werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Volgens de bonden wilde Krikke alleen toestemming geven voor de acties als er aan vijf voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste zijn dat iedereen de geblokkeerde panden in en uit moet kunnen en dat het ministerie en VNO-NCW worden ingelicht over de acties.

De politiebonden noemen dit een onaanvaardbare inperking van hun recht op actievoeren. Om hun gelijk te krijgen spanden ze een kort geding aan. Inmiddels is Krikke, volgens de bonden, aan hun eisen tegemoet gekomen.

Actie kon altijd al doorgaan

Volgens een woordvoerder van Krikke is er nooit sprake geweest van opgelegde voorwaarden en kon de actie altijd al doorgaan. "Zoals ook woensdag al door de burgemeester is besloten en aan de bonden is gecommuniceerd, kan de demonstratie maandag gewoon doorgaan", stelt hij.

"Voor de gemeente zou een eventueel kort geding dan ook gaan over een besluit dat nooit genomen is, namelijk het beperken of verbieden van de demonstratie. Sinds het besluit van woensdag is de positie van de gemeente dan ook onveranderd gebleven: de demonstratie kan doorgaan. Daarbij rekenen we erop dat deze ordentelijk zal verlopen."

Maandag gaan de politiebonden actievoeren voor een goed pensioen. Ze willen dat de AOW-leeftijd niet verder wordt verhoogd, maar blijft staan op 66 jaar. Ook zijn ze voor een betere pensioenregeling voor zzp'ers en voor afschaffing van de boete die wordt opgelegd aan werknemers die vervroegd uit dienst treden.