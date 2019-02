Twee-onder-een-kap van familie Corts verhuisd naar andere kant van straat

Marcel Corts bouwde de twee-onder-een-kap samen met zijn buurman, vijftien jaar geleden. Toen zijn buurman verhuisde wilde Corts van de twee huizen één maken, met onderin een grote kelder. "Ik ben een klassieke autoverzamelaar en wil de auto's onder ons huis stallen", vertelt Corts.

Maar die verbouwing was technisch complex en duur. Dus had Corts de optie om de twee-onder-een-kap te slopen en op de huidige plek iets nieuws te bouwen, of om te gaan verhuizen.

Maar zijn huidige huis slopen vond hij zonde ("het huis is pas vijftien jaar oud") en verhuizen was ook geen optie ("we willen op deze locatie blijven, omdat dit plekje uniek is in Alphen"). Daarom werd de twee-onder-een-kap verplaatst, naar een perceel zo'n 60 meter verderop. Op de oude locatie bouwt Corts een nieuw huis.

Voorlopig blijft Corts nog in de twee-onder-een-kap wonen, omdat de bouw van zijn nieuwe huis zo'n twee jaar in beslag zal nemen. Daarna zal Corts precies hebben wat hij wenst: dan woont hij nog op de oude locatie, heeft hij wel een villa met onderin een grote kelder en hoeft zijn vijftien jaar oude twee-onder-een-kap niet gesloopt te worden.

Volgens Corts is hij zo ook goedkoper uit. "Verbouwen is zo duur", vertelt hij. "Met het verplaatsen heb je ook geen vernietiging van materialen. Het is duurzamer."